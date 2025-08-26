الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

4896 متدرباً استفادوا من خدمات «دبي للأمن الإلكتروني»

4896 متدرباً استفادوا من خدمات «دبي للأمن الإلكتروني»
27 أغسطس 2025 02:02

دبي (وام) 

سجّل «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، خلال النصف الأول من العام الجاري، إنجازات لافتة في أربعة محاور رئيسية تشمل: التوعية والاستشارات، التراخيص والسياسات، وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية، بما أسهم في بناء بيئة سيبرانية متكاملة.
وبلغ عدد خدمات الحوسبة السحابية المعتمدة أكثر من 1500 خدمة، في حين بلغ عدد مزوّدي الخدمات المعتمدين 28 مزوداً، و16 مركز بيانات داخل الدولة، مع استفادة أكثر من 100 جهة حكومية من هذه الخدمات.
وأكد يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي للمركز، أن دبي تشهد نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني، وأن المركز يعمل على تطوير أطر حوكمة متقدمة، تضمن الاستخدام الآمن للتقنيات الناشئة، وتعزّز من مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد.

وقال: «شراكاتنا مع القطاع الخاص تمثل قوة دفاعية حقيقية في فضاء الإنترنت، وتضمن مستقبلاً رقمياً آمناً ومزدهراً».
وأحرز المركز تقدماً ملموساً في مجالات التوعية والتدريب، حيث استفاد 4896 متدرباً من برامجه المختلفة، إضافة إلى تنظيم المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية في يناير الماضي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 20 دولة.
ويقود المركز جهود توحيد التراخيص عالمياً عبر تحالف دولي تشارك فيه تسع دول من بينها الإمارات، إلى جانب تطوير برنامج الترخيص الموحد وإنشاء سجل للشركات والأفراد العاملين في المجال السيبراني.

مركز دبي للأمن الإلكتروني
دبي
الأمن الإلكتروني
الحوسبة السحابية
