تطوير وتأهيل شارع الشيخ محمد بن سالم (E11) في رأس الخيمة

المشروع يسهم في رفع كفاءة الطاقة الاستيعابية للطريق (من المصدر)
27 أغسطس 2025 02:02

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن بدء تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم لتطوير وتوسعة شارع الشيخ محمد بن سالم (E11)، الممتد من دوار الحمراء وحتى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وذلك ضمن خطط الإمارة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.

