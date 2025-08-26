الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزير العدل يستقبل رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

عبدالله النعيمي وزايد بن حمد والحضور خلال اللقاء (وام)
27 أغسطس 2025 02:02

أبوظبي (وام)

استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واطّلع معالي الشيخ زايد بن حمد، خلال الزيارة، على أبرز اختصاصات الوزارة وجهودها في التصدي لجرائم المخدرات على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى التشريعات الوطنية النافذة بشأن مكافحة المخدرات، والإحصاءات المتعلقة بقضايا المخدرات ونسب الفصل فيها.
كما تناول اللقاء، جهود الوزارة في مجال التعاون القضائي الدولي، ولا سيما فيما يتصل بملفات مكافحة المخدرات وتسليم المجرمين، إلى جانب دور معهد التدريب القضائي في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية المتخصصة.
وتخللت الزيارة جولة تعريفية في مبنى محاكم أبوظبي الاتحادية، اطّلع خلالها الوفد على آلية إدارة جلسات المحاكمة والتقنيات الحديثة المعتمدة في منظومة التقاضي عن بُعد.

