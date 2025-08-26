الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعيد الشرقي يفتتح «معرض العائلة» بدبا الفجيرة

سعيد بن سرور والحضور في جولة بالمعرض (وام)
27 أغسطس 2025 02:02

دبا الفجيرة (وام)

افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، «معرض العائلة» بمركز دبا للمعارض، الذي تنظمه الغرفة من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025، بهدف تقديم تجربة متكاملة للتسوق والترفيه للعائلات، تتضمن عروض العودة للمدارس، وألعاباً مجانية، وهدايا للأطفال. حضر الافتتاح عدد من الشخصيات والمسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.
وأشاد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، خلال جولته في المعرض، بالتنظيم وتنوع المعروضات، مؤكداً أهميته كوجهة رئيسة للتسوق والترفيه في دبا الفجيرة، مثنياً على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إثراء المعرض بالأنشطة التراثية والثقافية.

