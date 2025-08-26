سفير الإمارات لدى الأرجنتين يلتقي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية

مونتيفيديو (وام)



التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، السفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، فخامة ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بحضور معالي ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ونقل سفير الدولة إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مقرونة بتهانيهم بمناسبة اليوم الوطني الـ200، وتمنياتهم لشعب الأورغواي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والنماء.