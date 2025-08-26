الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي في غرفة عجمان تعقد اجتماعها الأول

كريم الصغير ومسؤولو وممثلو الجهات التعليمية خلال الاجتماع (وام)
27 أغسطس 2025 02:02

عجمان (وام)

عقدت مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي في غرفة عجمان، اجتماعها الأول، لمناقشة سير العمل وأولويات المرحلة المقبلة، وبحث فرص التعاون بين الجهات التعليمية في الإمارة، بما يعزز من دورها في دعم القطاع التعليمي والمساهمة في تطوير بيئة تعليمية مستدامة تواكب تطلعات الإمارة ورؤية عجمان 2030. وتناول الاجتماع أهداف مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي، ودورها كمنصة لرصد التحديات واقتراح الحلول وطرح المبادرات الداعمة للبيئة التعليمية، بما يعزز مشاركة القطاع التعليمي في صياغة توجّهات التنمية الشاملة، ويضمن مواءمة الجهود مع رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية.
وترأس الاجتماع الذي عُقد في جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير، رئيس مجموعات الأعمال للقطاع التعليمي، مدير جامعة عجمان، بحضور محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وجميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات التعليمية في عجمان.

