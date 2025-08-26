الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

100 طن أنتجها «الهيدروجين الأخضر» منذ إطلاقه بدبي

مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي (وام)
27 أغسطس 2025 02:02

دبي (وام)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن مشروع «الهيدروجين الأخضر» أنتج منذ إطلاقه في مايو 2021، أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضر تم استخدام معظمه لإنتاج ما يزيد على 1.15 جيجاوات من الطاقة الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، مما أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أنه جرى استخدام قرابة 11 طناً من الهيدروجين في قطاعات مختلفة، منها تزويد سيارات هيدروجينية بالوقود عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.  ويعتبر مشروع «الهيدروجين الأخضر» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

20 كيلو جراماً في الساعة
وينتج المشروع الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوجراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الطاقة من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية. 
وتم تصميم وبناء محطة الهيدروجين الأخضر، لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار للاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

أخبار ذات صلة
«طرق دبي» تؤهل السائقين الجدد عبر منصة «تدريب» الرقمية
«محمد بن راشد للإسكان» توسّع نطاق مبادرة «عزوة»
الهيدروجين الأخضر
دبي
الطاقة الخضراء
الانبعاثات الكربونية
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©