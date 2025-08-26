«الصيدلة الرقمية».. برنامج ماجستير جديد بجامعة الشارقة الخريف المقبل

دينا جوني (أبوظبي)



أعلنت جامعة الشارقة، من خلال كلية الصيدلة، عن طرح برنامج جديد في «ماجستير العلوم في الممارسة الصيدلانية»، يهدف إلى تأهيل كوادر صيدلانية قادرة على تقديم رعاية صحية متكاملة قائمة على أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، على أن تنطلق الدراسة في البرنامج بدايةً من فصل الخريف للعام الأكاديمي 2025–2026. ولفتت الجامعة إلى أنه في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، لاسيما مع دخول مفاهيم الصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الممارسات السريرية، تبرز الحاجة إلى تطوير برامج أكاديمية قادرة على مواكبة هذه التغيرات وإعداد كوادر صحية متخصّصة.





وأكد الأستاذ الدكتور كارم الزعبي، عميد كلية الصيدلة، أن البرنامج يأتي في إطار التزام الكلية بدورها الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة. وقال: «يركز البرنامج على تخريج صيادلة يتمتعون بكفاءة عالية في استخدام الأدوات الرقمية الحديثة، بهدف دعم اتخاذ القرارات العلاجية ورفع جودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة». وأوضح الدكتور الزعبي أن البرنامج لا يقتصر على الجوانب العلمية فقط، بل يولي أيضاً اهتماماً خاصاً بتطوير المهارات القيادية والإدارية لدى الصيادلة، مع التركيز على مفاهيم الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والإدارة الصيدلانية الاستراتيجية، بما يعزّز من قدراتهم المهنية ويُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدّمة للمجتمع.