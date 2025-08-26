جامعة زايد تسجّل أعلى معدل في نسب الالتحاق

أبوظبي (الاتحاد)



استقبلت جامعة زايد 2860 طالباً للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وهو أعلى معدل تسجله الجامعة في نسب الالتحاق، مما يعكس سمعة الجامعة في التميز الأكاديمي، ودورها المتنامي في إعداد الجيل القادم من القادة والمبتكرين والمبدعين في دولة الإمارات وخارجها.

وشهدت الدفعة الجديدة، إقبالاً واسعاً في كليات الإدارة، الابتكار التقني وعلوم الاتصال والإعلام، توازياً مع التخصصات الإبداعية والبرامج الصحية، التي استقطبت عدداً كبيراً من الطلبة، مما يؤكد على التنوع الأكاديمي عالي المستوى للجامعة.

وقال الدكتور مايكل آلان، مدير جامعة زايد بالإنابة: «تُبرز الدفعة الطلابية لهذا العام الثقة العميقة التي يوليها الطلبة وذويهم للتعليم الأكاديمي المتميز، الذي تقدّمه جامعة زايد، والذي لا يثري المشهد الأكاديمي في أروقة الجامعة فحسب، بل يعكس مواءمة برامجنا الأكاديمية مع متطلبات العصر، حيث إن كل طالب ينضم إلى جامعة زايد يصبح شريكاً في رحلة العلم والمعرفة، والتي تجمع بين الالتزام بالإسهام في صياغة قصص النجاح الوطنية الملهمة وتعزيز التطور الشخصي لكل طالب وتحقيق الإنجاز المشترك. ستحظى هذه الدفعة الأكبر في أعداد الطلبة هذا العام بتجربة السنة الأولى (FYE)، والتي تمثل مساراً متكاملاً لمسيرة الطالب منذ اليوم الأول. وقد صُمم برنامج تجربة السنة الأولى، ليكون شاملاً ومحفزاً وفريداً، مع التركيز على تنمية أفراد متمكنين ومؤهلين وجاهزين لتحقيق النجاح في عالمنا المعاصر.

وتجربة السنة الأولى (FYE) عبارة عن برنامج منظم يمتد على مدار فصلين دراسيين، يهدف إلى إرساء أساس متين لمهارات التطور الفردي والتميز الأكاديمي، والقدرة على التكيف.

ويتولى فريق متخصص من الطلبة (سفراء السنة الأولى)، والذين تلّقوا أعلى مستويات التدريب، دوراً أساسياً في إرشاد الطلبة المستجدين من أقرانهم من خلال توفير الدعم الأكاديمي والاجتماعي لهم.