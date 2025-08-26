الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة زايد تسجّل أعلى معدل في نسب الالتحاق

تنوع أكاديمي عالي المستوى للجامعة (من المصدر)
27 أغسطس 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت جامعة زايد 2860 طالباً للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وهو أعلى معدل تسجله الجامعة في نسب الالتحاق، مما يعكس سمعة الجامعة في التميز الأكاديمي، ودورها المتنامي في إعداد الجيل القادم من القادة والمبتكرين والمبدعين في دولة الإمارات وخارجها.
وشهدت الدفعة الجديدة، إقبالاً واسعاً في كليات الإدارة، الابتكار التقني وعلوم الاتصال والإعلام، توازياً مع التخصصات الإبداعية والبرامج الصحية، التي استقطبت عدداً كبيراً من الطلبة، مما يؤكد على التنوع الأكاديمي عالي المستوى للجامعة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الالتزام بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق
الدولة تحتفي غداً بيوم المرأة الإماراتية

وقال الدكتور مايكل آلان، مدير جامعة زايد بالإنابة: «تُبرز الدفعة الطلابية لهذا العام الثقة العميقة التي يوليها الطلبة وذويهم للتعليم الأكاديمي المتميز، الذي تقدّمه جامعة زايد، والذي لا يثري المشهد الأكاديمي في أروقة الجامعة فحسب، بل يعكس مواءمة برامجنا الأكاديمية مع متطلبات العصر، حيث إن كل طالب ينضم إلى جامعة زايد يصبح شريكاً في رحلة العلم والمعرفة، والتي تجمع بين الالتزام بالإسهام في صياغة قصص النجاح الوطنية الملهمة وتعزيز التطور الشخصي لكل طالب وتحقيق الإنجاز المشترك. ستحظى هذه الدفعة الأكبر في أعداد الطلبة هذا العام بتجربة السنة الأولى (FYE)، والتي تمثل مساراً متكاملاً لمسيرة الطالب منذ اليوم الأول. وقد صُمم برنامج تجربة السنة الأولى، ليكون شاملاً ومحفزاً وفريداً، مع التركيز على تنمية أفراد متمكنين ومؤهلين وجاهزين لتحقيق النجاح في عالمنا المعاصر.
وتجربة السنة الأولى (FYE) عبارة عن برنامج منظم يمتد على مدار فصلين دراسيين، يهدف إلى إرساء أساس متين لمهارات التطور الفردي والتميز الأكاديمي، والقدرة على التكيف. 
ويتولى فريق متخصص من الطلبة (سفراء السنة الأولى)، والذين تلّقوا أعلى مستويات التدريب، دوراً أساسياً في إرشاد الطلبة المستجدين من أقرانهم من خلال توفير الدعم الأكاديمي والاجتماعي لهم.

جامعة زايد
العام الدراسي الجديد
الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©