«التربية»: حلول رقمية لرفع كفاءة عملية توزيع الكتب

دينا جوني (أبوظبي)



اكتملت الاستعدادات اللوجستية في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، لضمان انطلاق الدراسة في بيئة تعليمية متكاملة، وفي مقدمة هذه الاستعدادات وصول الكتب الدراسية المطبوعة إلى المدارس الحكومية والخاصة لتوزيعها على الطلبة.

وأعلنت الوزارة أنها انتهت من طباعة 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، وتوزيع نحو 47 ألف جهاز حاسوب محمول على الطلبة، وتجهيز 5500 حافلة لنقل الطلبة بسلام من وإلى المدارس.

وعملية إصدار الكتب الدراسية ليست مجرد طباعة، بل تمر بمراحل متكاملة تبدأ من الميدان التربوي، إذ يجمع فريق مختّص في قطاع المناهج والتقييم بوزارة التربية والتعليم جميع الملاحظات والاحتياجات التعليمية التي يرفعها المعلمون والمدارس بعد نهاية كل عام دراسي، ويتم تحليل هذه الملاحظات بدقة للاستفادة منها في تطوير المناهج، وإعداد نسخ محدَّثة تعكس متطلبات العملية التعليمية ومهارات القرن الحادي والعشرين.

ولا يقتصر العمل على تعديل المحتوى فقط، بل يشمل أيضاً تصميم وإضافة مصادر تعليمية متخصّصة تدعم المعلم والطالب داخل الصف وخارجه، مثل الأنشطة التطبيقية، والأدلة التوضيحية، والوسائل الداعمة للتعلم الذاتي. وبعد سلسلة من المراجعات الأكاديمية والفنية، تُعتمد النسخة النهائية من الكتاب وتُرسل للطباعة ضمن خطة زمنية دقيقة.

وتبدأ مرحلة الطباعة فور اعتماد النسخة النهائية، ثم تنطلق عملية التوزيع إلى المدارس في مختلف إمارات الدولة. وتحرص الجهات المسؤولة على ضمان أن تكون الكتب بين أيدي الطلبة منذ اليوم الأول لدوامهم، بما يعزز انتظام العملية التعليمية ويمنع أي فجوات في التحصيل الدراسي. وفي هذا السياق، تقوم شركة «توزيع» بتنفيذ الخطة اللوجستية التي تشمل متابعة مراحل الشحن والتوزيع، حتى التأكد من استلام كل مدرسة الكميات المطلوبة، ومطابقتها مع أعداد الطلبة في الفصول.



بناء أجيال مؤهلة بالعلم والمعرفة

واعتمدت وزارة التربية والتعليم حلولاً رقمية متطورة لرفع كفاءة عملية توزيع الكتب، من خلال ربطها مع نظام بيانات الطالب الإلكتروني (SIS) المستخدم في المدارس الحكومية. ويقوم هذا النظام بتحديد احتياجات كل طالب وفق المرحلة الدراسية والمسار الأكاديمي والمواد الاختيارية التي يدرسها، مما يضمن إعداد خطة متكاملة دقيقة لتوفير الكتب اللازمة.

ويسمح هذا الربط الرقمي بتفادي أي هدر أو نقص في الكميات، فضلاً عن تحقيق الشفافية في تلبية متطلبات المدارس، خاصة مع اتساع رقعة المراحل والمسارات الأكاديمية المختلفة.

ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، اكتملت الاستعدادات لاستقبال الطلبة في مدارسهم مع بداية العام الدراسي، حيث ستسلم كل مدرسة حصتها من الكتب بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية. ويأتي ذلك ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم الرامية إلى ضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي، تعزز جودة التعليم وتواكب التوجهات المستقبلية للدولة في بناء أجيال مؤهلة بالعلم والمعرفة.