الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تطلق دورات اللغة العربية للنساء

مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية (من المصدر)
27 أغسطس 2025 02:03

دبي (الاتحاد)

في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وإبراز هويتها الحضارية المرتبطة برؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ قيم الأصالة والانتماء، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، سلسلة من الدورات التعليمية للغة العربية ضمن برنامج «حروف»، المخصص لتنمية مهارات القراءة والكتابة، ورفع كفاءة المستفيدين في مستويات مختلفة.
ويأتي تقديم هذه الدورات، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتخصص للنساء فقط، بإشراف مريم بن طوق، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في دعم اللغة العربية، وتأكيداً لدور «إسلامية دبي» في صون مقومات الهوية الثقافية، عبر برامج نوعية تسعى إلى تمكين مختلف الفئات المستهدفة من مهارات اللغة العربية، لغة القرآن الكريم ومفتاح التواصل الحضاري مع العالم.
وتقام الدورات في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بمنطقة البرشا 3، يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الفترة الصباحية من الساعة 10:30 حتى 12:00، وتخصص لتعليم القراءة والكتابة، فيما تنظم دورة المستوى الأول يوم الأربعاء في التوقيت ذاته، على أن تتواصل دورة المستوى الثاني أيام الخميس في نفس المركز. كما يشرف مركز مكتوم بالورقاء على تقديم دورة المستوى الأول يوم الأربعاء من الساعة 10:30 حتى 12:00 ظهراً، بما يضمن تنوع أماكن انعقاد البرامج وإتاحة الفرص لشريحة أكبر من المنتسبين.

مبادرات تعليمية
دعت الدائرة الراغبات في التسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: Iacad.gov.ae، مؤكدة التزامها المتواصل بتقديم مبادرات تعليمية تعزز موقع دبي كوجهة رائدة في نشر المعرفة، وتدعيم قيم التعايش الثقافي والإنساني.

أخبار ذات صلة
«طرق دبي» تؤهل السائقين الجدد عبر منصة «تدريب» الرقمية
«محمد بن راشد للإسكان» توسّع نطاق مبادرة «عزوة»
اللغة العربية
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية
القراءة
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©