«إسلامية دبي» تطلق دورات اللغة العربية للنساء

دبي (الاتحاد)



في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وإبراز هويتها الحضارية المرتبطة برؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ قيم الأصالة والانتماء، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، سلسلة من الدورات التعليمية للغة العربية ضمن برنامج «حروف»، المخصص لتنمية مهارات القراءة والكتابة، ورفع كفاءة المستفيدين في مستويات مختلفة.

ويأتي تقديم هذه الدورات، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتخصص للنساء فقط، بإشراف مريم بن طوق، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في دعم اللغة العربية، وتأكيداً لدور «إسلامية دبي» في صون مقومات الهوية الثقافية، عبر برامج نوعية تسعى إلى تمكين مختلف الفئات المستهدفة من مهارات اللغة العربية، لغة القرآن الكريم ومفتاح التواصل الحضاري مع العالم.

وتقام الدورات في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بمنطقة البرشا 3، يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الفترة الصباحية من الساعة 10:30 حتى 12:00، وتخصص لتعليم القراءة والكتابة، فيما تنظم دورة المستوى الأول يوم الأربعاء في التوقيت ذاته، على أن تتواصل دورة المستوى الثاني أيام الخميس في نفس المركز. كما يشرف مركز مكتوم بالورقاء على تقديم دورة المستوى الأول يوم الأربعاء من الساعة 10:30 حتى 12:00 ظهراً، بما يضمن تنوع أماكن انعقاد البرامج وإتاحة الفرص لشريحة أكبر من المنتسبين.



مبادرات تعليمية

دعت الدائرة الراغبات في التسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: Iacad.gov.ae، مؤكدة التزامها المتواصل بتقديم مبادرات تعليمية تعزز موقع دبي كوجهة رائدة في نشر المعرفة، وتدعيم قيم التعايش الثقافي والإنساني.