علوم الدار

«شؤون التعليم» يُصدر تعميماً بتسجيل الطلبة من أصحاب الهمم

«شؤون التعليم» يُصدر تعميماً بتسجيل الطلبة من أصحاب الهمم
27 أغسطس 2025 02:04

عجمان (وام)

أصدر مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، تعميماً إدارياً ينظم تسجيل وقبول الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الخاصة، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطبيق سياسة التعليم الدامج في دولة الإمارات، الهادفة إلى ضمان تعليم متكافئ وجودة عالية لجميع الطلبة، دون استثناء.
وأكد التعميم مجموعة من الضوابط والإجراءات، من أبرزها إلزام المدارس بقبول الطلبة من أصحاب الهمم متى توافرت القدرة الفعلية على استيعابهم، مع منحهم وأشقاءهم الأولوية في التسجيل، وتعيين رئيس لقسم الدمج ضمن الفريق القيادي في المدرسة، وتوفير معلمي دمج ومساعدين وفق الحاجة، واستكمال الساعات التدريبية المعتمدة لهم.
وقال محمد خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، إن إصدار هذا التعميم يأتي انسجاماً مع سياسة التعليم الدامج في دولة الإمارات، ويعكس التزام إمارة عجمان بتهيئة بيئة تعليمية شاملة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

