الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير منظومة العمل بالجهات الحكومية

عبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي خلال الاجتماع (من المصدر)
27 أغسطس 2025 02:04

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات، التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والاطلاع على أبرز الخطط التطويرية التي تعزّز جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.
ومتابعة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اطّلع المجلس على خطة تطوير منظومة العمل الإداري في الجهات الحكومية، من خلال تمكين مديري الفروع والموظفين، ومنحهم الصلاحيات التي تعزز من الكفاءة المؤسسية، وترفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا المتعاملين، من خلال تلبية احتياجاتهم في وقت أسرع. وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2011م بشأن تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، ويقضي القرار بإعادة تشكيل الفريق برئاسة قائد عام شرطة الشارقة، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام أو ما في حكمه من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة.
ويهدف قرار إعادة تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية والاستجابة لجميع التحديات من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات والخطط والتمارين الميدانية.
واطلع المجلس على تقرير إحصائية ضبط الدراجات المخالفة وغير المرخصة بأنواعها كافة، النارية والهوائية والكهربائية، والذي بلغ عددها 19102 دراجة، وذلك منذ بداية عام 2025 وحتى أغسطس الجاري.

