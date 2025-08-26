«الملكية الكندية» تعتمد 3 برامج للإقامة الطبية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، اعتماد كلية الأطباء والجراحين الملكية الكندية الدولية ثلاثة برامج إقامة طبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة «صحة»، إحدى شركات مجموعة «بيور هيلث»، ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في دولة الإمارات، حيث يمنح هذا الاعتماد اعترافاً دولياً مرموقاً لهذه البرامج، ويعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد للتعليم الطبي على مستوى العالم.

وبإشراف من دائرة الصحة - أبوظبي، وضمن إطار التميز لبرامج التعليم الطبي في الإمارة، تعمل مدينة الشيخ خليفة الطبية على تقديم برامج تعليمية متكاملة، وتوظيف أحدث الوسائل والأدوات التعليمية لتلبية احتياجات الكوادر الصحية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم رعاية طبية عالية الجودة.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تفخر دائرة الصحة - أبوظبي بالإعلان عن اعتماد ثلاثة برامج إقامة طبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية من قبل شركائنا في كلية الأطباء والجراحين الملكية الكندية الدولية، وهو إنجاز يعكس التزامنا المستمر بالاستثمار في الكوادر الطبية. ومن خلال الأجندة الاستراتيجية للتعليم الطبي في الإمارة، نواصل دعم الابتكار وتعزيز التميز في برامج الإقامة والزمالة في مؤسساتنا الأكاديمية، بما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والتعليم الطبي».



الرعاية الصحية

قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «يمثل هذا الاعتماد الدولي المرموق محطة فخر لشركة ‘صحة’، ودليلاً واضحاً على التزامنا بالتميز والاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية. ومن خلال برامج التدريب التخصصي في الأمراض الجلدية، والتشخيص الإشعاعي، والطب النفسي، نعمل على إعداد جيل جديد من الأطباء المتميزين، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة لمن يحتاج إليها من أفراد المجتمع». وقال كريغ تشيبيتيلّي، المدير التنفيذي للتعاون الدولي والتطوير، الرئيس التنفيذي للعمليات في كلية الأطباء والجراحين الملكية الكندية الدولية: «نهنئ مدينة الشيخ خليفة الطبية على هذا الإنجاز غير المسبوق كأول مؤسسة في دولة الإمارات تنال هذا الاعتماد المتميز. إن هذا الإنجاز يعكس التزامهم بتحسين جودة برامج التعليم الطبي وبرامج الدراسات العليا، وتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية».