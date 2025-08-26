برؤية إماراتية.. انطلاق المهرجان الدولي الأول لنخيل التمر في إثيوبيا

علي النعماني (أديس أبابا)



شهدت مدينة سَمَرا الإثيوبية انطلاق أول مهرجان دولي لنخيل التمر، والذي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة 40 شريكاً دولياً ووطنياً وعدد من الجهات المعنية بنخيل التمر من 10 دول، هي الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، والمغرب، وباكستان، وموريتانيا، وسوريا، والمكسيك، وأوزبكستان، والمملكة العربية السعودية. ويُنظم المهرجان بشراكة إماراتية ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني - ديوان الرئاسة، ما يمثل انعكاساً لشراكة راسخة تمتد لخمسين عاماً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا. ويمثل المهرجان علامة فارقة في مسيرة التنمية الزراعية في إثيوبيا ويروج لممارسات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الخبرات والابتكارات الزراعية الإماراتية، كما يوفر منصة حيوية لإدخال تقنيات زراعية متطورة تمكن المنتجين المحليين من التوسع إلى ما يتجاوز الحدود للوصول إلى الأسواق العالمية.

ويشهد المهرجان الدولي الأول لنخيل التمر في إثيوبيا حضور 450 مشاركاً إقليمياً يمثلون كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن مؤسسات بحثية وقادة مجتمعين وغيرهم، ليبلغ العدد الإجمالي للمشاركين قرابة 500 مشارك اجتمعوا تحت سقف واحد بهدف تبادل الخبرات لتعزيز القيمة الاقتصادية لنخيل التمر، وزيادة القدرة التنافسية لإثيوبيا في السوق العالمية، وتسهيل الشراكات، وفتح قنوات التصدير. وفي هذا الشأن، أوضح راشد عبدالله الشحي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى إثيوبيا، أنه وفي إطار الشراكة مع الجمهورية الفيدرالية الإثيوبية أطلقت دولة الإمارات عدة مبادرات مع إثيوبيا أحدثها المهرجان الدولي الأول لنخيل التمر، بالتنسيق مع وزارة الزراعة الإثيوبية وحكومة إقليم عفار، والهدف من هذه المبادرة تبادل الخبرات وتعزيز القدرات للجانب الإثيوبي وخصوصاً المزارعين من أجل إنتاج التمور والاستفادة من الخبرات الإماراتية.

من جانبه، عبر الدكتور ملس ميكونين، وزير الزراعة الإثيوبي، عن سعادته بالشراكة مع دولة الإمارات في المجال الزراعي، وقال: نحن نملك مساحات زراعية شاسعة في إثيوبيا ونحن محظوظون بالاستفادة من الخبرات الإماراتية، حيث لا نملك الكثير في مجال زراعة نخيل التمر، ولا تزال المشاريع المتعلقة بها منخفضة جداً، ولذا سعدنا بالشراكة مع دولة الإمارات ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث إنها مؤسسة مميزة في الإمارات تعمل على تطوير أساليب زراعة نخيل التمر.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن المهرجان يعد قفزة نوعية على مستوى زراعة النخيل وإنتاج التمور في إثيوبيا، وسيتم تنظيم هذا المهرجان عدة مرات، وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه المبادرة تدخل في نطاق سياسة دولة الإمارات لمشاركة الدول الشقيقة والصديقة إنجازاتها في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.