علوم الدار

«محمد بن راشد للإسكان» توسّع نطاق مبادرة «عزوة»

«محمد بن راشد للإسكان» توسّع نطاق مبادرة «عزوة»
27 أغسطس 2025 02:04

دبي (الاتحاد)

في إطار التزامها بتعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «عزوة»، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، الهادفة إلى دعم مبادرات عام المجتمع للأسر من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي. 
ووقّعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع بنك دبي الإسلامي، كمرحلة ثانية من تنفيذ المبادرة، وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن مبادرة «عزوة» تعكس التزامنا الراسخ بدعم المجتمع، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين. كما أننا نؤمن بأهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق أهدافنا، ونتطلع إلى توفير بيئة سكنية مريحة تعكس قيم الاستقرار والرفاهية التي توليها القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً.  وعبر بنك دبي الإسلامي، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤكداً حرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين، معرباً عن فخره بالمساهمة في جهود المؤسسة لتوفير حلول سكنية متكاملة للأسر الإماراتية، وتطلعه من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الدعم وتوسيعه بما يلبي احتياجات الأسر في المستقبل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمبادرات المجتمعية، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المستفيدة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة دعماً لعام المجتمع، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية دبي في توفير حياة كريمة ومستدامة لجميع المواطنين.

