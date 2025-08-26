الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

برئاسة خليفة بن محمد.. وفد إماراتي يطّلع على الممارسات المعرفية في مكتبة الإسكندرية

خليفة بن محمد بن خالد والوفد خلال الزيارة (من المصدر)
27 أغسطس 2025 02:04

الإسكندرية (الاتحاد)

اطّلع وفد إماراتي برئاسة معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية - أبوظبي، على أفضل الممارسات العالمية والخدمات التعليمية والمعرفية التي تقدمها مكتبة الإسكندرية.
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة نشاطات أكاديمية ومبادرات تعليمية متواصلة شملت وزارة التعليم العالي وجامعة الإسكندرية، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية في أبوظبي مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026.
ورافق الوفد خلال الزيارة، الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية.
وأشاد الشيخ خليفة بن محمد بالدور الرائد لمكتبة الإسكندرية في حفظ التراث المعرفي، مؤكداً أنها تمثل صرحاً علمياً بارزاً ومركزاً حيوياً للتبادل الثقافي بين الدول العربية والعالم، مشدداً على حرص دولة الإمارات على دعم المبادرات التعليمية والتنموية، التي تسهم في تعزيز الشراكات الأكاديمية، ودفع مسيرة التقدم والازدهار.

