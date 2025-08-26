فريدة العوضي: ابنة الإمارات شريك في مسيرة البناء والتنمية

دبي (الاتحاد)



قالت فريدة عبد الله قمبر العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية خاصة للفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية بفضل دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، التي آمنت منذ البدايات بقدرات المرأة، وجعلتها شريكاً أصيلاً في مسيرة البناء والتنمية.

وأضافت: «لقد أرست قيادتنا، برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم بدعم (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، نهجاً راسخاً يقوم على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والاقتصاد الوطني، حتى أصبحت اليوم وزيرة وسفيرة ورائدة أعمال ومبتكرة وقائدة في مختلف الميادين».

وأوضحت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات أن استراتيجيات دولة الإمارات (رؤية 2030 ومئوية 2071) تؤكد أن المرأة الإماراتية ليست مجرد عنصر داعم، بل هي ركيزة أساسية ومحرك رئيسي للتنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي والابتكار، واستلهاماً مما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضة الدولة وتقدم المجتمع)، نلتزم نحن في مجلس سيدات أعمال الإمارات، بمواصلة العمل على تمكين رائدات الأعمال وفتح الآفاق أمامهن لدخول القطاعات الحيوية.