الأربعاء 27 أغسطس 2025
علوم الدار

هناء الرستماني: المرأة شريك محوري في قيادة القطاع المالي

هناء الرستماني: المرأة شريك محوري في قيادة القطاع المالي
27 أغسطس 2025 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تعكس إنجازات المرأة الإماراتية في القطاع المالي طموحات أبناء هذا الوطن وتطلعاتهم، وتجسّد رؤية قيادتنا الفذّة القائمة على التمكين، وتعزيز ثقافة التطوير والابتكار والنمو المستدام، وهي رؤية وضع ركائزها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، فدعم تعليمها ومشاركتها الفاعلة في العمل الوطني منذ البدايات. وواصلت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هذا النهج عبر مبادرات رائدة أسّست لتمكين المرأة والنهوض بدورها المحوري وإسهاماتها البنّاءة في مختلف المجالات». 
وتابعت: «في القطاع المالي، لا يقتصر التمكين على إتاحة الفرص، بل يقوم على المشاركة الفاعلة، والمساهمة في صنع القرارات الجوهرية، وتحفيز التفكير المبتكر في الأداء والعمل. ومع استمرار مسيرة التقدّم، ستبقى المرأة الإماراتية شريكاً محورياً في قيادة القطاع المالي ودفع عجلة التنمية الوطنية».

 

 

هناء الرستماني
بنك أبوظبي الأول
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
القطاع المالي
