الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مريم المهيري: يوم المرأة الإماراتية محطة فخر واعتزاز

مريم المهيري: يوم المرأة الإماراتية محطة فخر واعتزاز
27 أغسطس 2025 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»: «يُعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية رفيعة للاحتفاء بمسيرة ابنة الإمارات التي حظيت بدعم وطنٍ آمن بدورها ومكّنها لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية. فقد آمنت قيادتنا الرشيدة بأهمية دور المرأة، ووفّرت لها كل سبل الدعم لتسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك، مما مكّنها من الوصول إلى مواقع قيادية وتقديم إسهامات نوعية في مختلف القطاعات. وأتاح لها أن تكون نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال تمكين المرأة وريادتها».
وأضافت معاليها: أن «ما نشهده اليوم من إنجازات للمرأة الإماراتية هو ثمرة لرؤية والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهود ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، التي أرست دعائم تمكين المرأة وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للريادة والإنجاز».
وتابعت معاليها: «يمثل يوم المرأة الإماراتية محطة فخر واعتزاز بالنسبة لي بما حققته القيادات النسائية الإماراتية من إنجازات مشرفة، كما يشكّل دافعاً راسخاً لمواصلة العمل لخدمة وطني من خلال مسؤولياتي في العمل الحكومي والقطاع الاستثماري، ويعكس إيماني العميق بأن مستقبل الاقتصاد يرتكز على التمكين والتنوع وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، وصولاً إلى ريادة عالمية مستدامة. واليوم، تؤكد المرأة الإماراتية أنها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، فهي تقود الابتكار، وتشارك في صياغة الاستراتيجيات الوطنية، وتبرهن أن الاستثمار في تمكينها وبناء قدراتها القيادية هو استثمار في مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».

