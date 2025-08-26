الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد النعيمي: تمكين المرأة في صميم أولويات القيادة

أحمد النعيمي: تمكين المرأة في صميم أولويات القيادة
27 أغسطس 2025 02:04

عجمان (الاتحاد)

أكّد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن «المرأة الإماراتية استطاعت، بدعم قيادتنا الرشيدة ورؤية (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أن تتحوّل من متلقٍّ للفرص إلى صانعة لها، ومن مشاركة في مسيرة الوطن إلى قائدة في رسم ملامح مستقبله».
وقال: «في يوم المرأة الإماراتية، وتحت شعار (يداً بيد نحتفي بالخمسين)، نحيي مسيرة وطنية امتدت منذ عام 1975، وضعت فيها قيادتنا الرشيدة تمكين المرأة في صميم أولويات التنمية، لنحتفي بنصف قرن من الدعم المتواصل، الذي ارتكز على الإيمان الراسخ بقدرات المرأة، وبدورها كعنصر فاعل في بناء الوطن، وركيزة أساسية في منظومة التطوير الشاملة، فكان ما حققته الإماراتية من إنجازات استثنائية مصدر فخر وشاهداً على حكمة الرؤية ونفاذ البصيرة».

