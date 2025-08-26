الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شيخة بنت سيف: الشعار يجسّد ريادة وإنجازات المرأة الإماراتية

شيخة بنت سيف: الشعار يجسّد ريادة وإنجازات المرأة الإماراتية
27 أغسطس 2025 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن بالغ الفخر والاعتزاز باعتماد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» ليوم المرأة الإماراتية 2025، والذي يأتي احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتكريماً لمسيرة العطاء المتواصلة للمرأة الإماراتية.
وأكدت الشيخة شيخة بنت سيف، أن هذا الشعار يجسّد مسيرة الريادة والإنجازات التي حقّقتها المرأة الإماراتية بدعم ورعاية «أم الإمارات»، التي كانت ولا تزال الملهمة الأولى للنجاحات التي رسّخت مكانة المرأة شريكاً رئيسياً في نهضة الوطن.
وقالت: «نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رمز العطاء والإنسانية، على دعمها اللامحدود الذي مكّن المرأة الإماراتية من تبوؤ أعلى المراتب في مختلف المجالات، وأسهم في ترسيخ حضورها الفاعل في التنمية المستدامة للوطن».
واختتمت الشيخة شيخة بنت سيف تصريحها بالتأكيد على أن مؤسسة «تحقيق أمنية» ستواصل التزامها برسالتها الإنسانية تحت القيادة الرشيدة، مُستلهمة من توجيهات ورؤية «أم الإمارات».

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الالتزام بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق
الدولة تحتفي غداً بيوم المرأة الإماراتية
شيخة بنت سيف
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
تحقيق أمنية
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©