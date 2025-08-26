الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تدين الانتهاك الإسرائيلي للأراضي والسيادة السورية

الإمارات تدين الانتهاك الإسرائيلي للأراضي والسيادة السورية
27 أغسطس 2025 01:02

 أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير وانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.
وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

