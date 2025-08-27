مادة غامضة تثني الضوء وتتحدى الفيزياء

أكد علماء في جامعة توهوكو باليابان اكتشاف مادة جديدة أطلقوا عليها اسم «الألترماغنيت»، تتميز بقدرتها على ثني الضوء من دون أن تمتلك خصائص الجذب المغناطيسي التقليدية. ويُعد هذا الإنجاز، الذي نُشر في مجلة Physical Review Research بتاريخ 7 يوليو 2025، اختراقاً علمياً مهماً يفتح المجال أمام فهم نوع ثالث من المواد المغناطيسية لم يكن معروفاً من قبل.







قاد فريق البحث العالِم ساتوشي إيغوتشي من معهد أبحاث المواد في جامعة توهوكو، حيث ركزت الدراسة على بلورة عضوية تُعرف باسم κ-(BEDT-TTF)₂Cu[N(CN)₂]Cl. وقد تبين أنها مرشّح مثالي لإظهار خاصية الألترمغناطيسية. وعلى عكس الفيرومغناطيسيات التي تتجاذب فيما بينها، أو المغناطيسيات المضادة التي تلغي تأثير بعضها البعض، فإن هذه المادة لا تُظهر أي مغنطة كلية، لكنها تؤثر بشكل مباشر في استقطاب الضوء المنعكس.







واعتمد الفريق في إثبات النتائج على تقنية بصرية جديدة قائمة على معادلات ماكسويل، مكنتهم من دراسة مواد كان يصعب تحليلها في السابق. واستطاع الباحثون عبر هذه التقنية قياس تأثير كير المغناطو-بصري واستخلاص بيانات دقيقة عن التوصيلية البصرية، ما كشف عن خصائص مغناطيسية وإلكترونية غير تقليدية.







وأظهرت النتائج أن المادة الجديدة تحمل سمات واضحة تؤكد طبيعتها الألترمغناطيسية، من بينها إشارات لانقسام نطاقات اللف المغزلي، وتأثيرات ناجمة عن تشوهات في بنيتها البلورية، إضافة إلى مؤشرات على وجود تيارات دورانية داخلها.







وأوضح إيغوتشي أن هذه الخصائص الفريدة "تجعل دراستها باستخدام الطرق البصرية التقليدية أمراً بالغ الصعوبة"، مؤكداً أن هذا الاكتشاف يمهد الطريق لمزيد من الأبحاث حول تطبيقات قد تغير من فهمنا للضوء والمواد في المستقبل.