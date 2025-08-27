الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شيخة بنت سيف: «أم الإمارات» تقود مسيرة المرأة الإماراتية بخطى واثقة نحو المستقبل

شيخة بنت سيف: «أم الإمارات» تقود مسيرة المرأة الإماراتية بخطى واثقة نحو المستقبل
27 أغسطس 2025 11:26

أعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن بالغ الفخر والاعتزاز باعتماد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» ليوم المرأة الإماراتية 2025، والذي يأتي احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتكريماً لمسيرة العطاء المتواصلة للمرأة الإماراتية.

وأكدت الشيخة شيخة بنت سيف، أن هذا الشعار يجسّد مسيرة الريادة والإنجازات التي حقّقتها المرأة الإماراتية بدعم ورعاية «أم الإمارات»، التي كانت ولا تزال الملهمة الأولى للنجاحات التي رسّخت مكانة المرأة شريكاً رئيساً في نهضة الوطن.

ورفعت أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رمز العطاء والإنسانية، على دعمها الكبير الذي مكّن المرأة الإماراتية من تبوّء أعلى المراتب في مختلف المجالات، وأسهم في ترسيخ حضورها الفاعل في التنمية المستدامة للوطن.

وأكدت الشيخة شيخة بنت سيف، أن مؤسسة «تحقيق أمنية» ستواصل التزامها برسالتها الإنسانية تحت القيادة الرشيدة، مُستلهمة من توجيهات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لتظلّ شريكة فاعلة في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، احتفاءً بخمسين عاماً من الإنجاز، وبخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

المصدر: وام
أم الإمارات
شيخة بنت سيف
