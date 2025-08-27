موزة بنت مبارك: المرأة الإماراتية أيقونة التنمية الوطنية

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن ما تشهده مسيرة المرأة من تطور وازدهار في دولة الإمارات يُجسد ما تحظي به المرأة من رعاية واهتمام في فكر القيادة الرشيدة التي تؤمن بدورها ورسالتها كشريك في التنمية الوطنية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات من خلال هذه الرعاية قدمت نموذجاً خلاقاً للمرأة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو نموذج جعل من المرأة الإماراتية أيقونة تحتذي في تمسكها بهويتها الوطنية وتميزها العلمي والعملي وريادتها في استشرافها للمستقبل.

وقالت، لمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المرأة في دولة الإمارات حظيت برعاية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أتاح لها المشاركة بفعالية في التنمية الوطنية، وفتح أمامها أبواب التعليم والعمل، وتَقلُّد مختلف المناصب، والمشاركة في صنع القرار، ويتواصل هذا النهج وتلك الرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث دفع سموه بمسيرة المرأة إلى آفاق العالمية، وباتت المرأة الإماراتية علامة بارزة بعطائها الوطني والمعرفي في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، مقدمةً صورة عصرية تفاخر بها العالم.

وأشادت بالدور التاريخي الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي جعلت من تميز وريادة المرأة الإماراتية أحد المنجزات الوطنية البارزة، وهيأت لها البيئة المحفزة في التعليم والعمل وبناء الأسرة.

وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك، اعتزاز مؤسسة المباركة بدور ومكانة المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أنه استناداً إلى رسالة المرأة في تربية أبنائها والسهر علي راحتهم، دشنت «المباركة» منذ انطلاق مسيرتها برامج ومبادرات تستهدف دعم جهودها في تربية الأبناء وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية لديهم، ومساندتها في كل ما من شأنه أن يوفر بيئة صحية سليمة ينشأ فيها مختلف أفراد الأسرة.