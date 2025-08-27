"دبي للمستقبل" وأمازون يطلقان مشروعاً تجريبياً لتصميم مستقبل خدمات التوصيل

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وأمازون الإمارات، عن إطلاق مشروع تجريبي مبتكر، يهدف إلى تطوير قطاع خدمات التوصيل، ضمن مبادرة "ساندبوكس دبي" التي اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاقها مؤخراً لتطوير البيئة التشريعية والابتكارية في دبي بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والتشريعية، وبما يدعم توظيف الممارسات الحديثة وتعزيز تنافسية مختلف المجالات الاقتصادية في الإمارة.

ويأتي هذا التعاون عقب انضمام أمازون الإمارات إلى شركاء "ساندبوكس دبي" للعمل على تطوير البيئة التشريعية والابتكارية المعنية بمستقبل مجال الوظائف الموسمية.

ويركز المشروع التجريبي بالتعاون مع أمازون الإمارات على تعزيز خدمات التوصيل للعملاء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مدينة دبي، وهذا ما يسهم بتوفير فرص عمل إضافية ومرنة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة، تماشياً مع حرص إمارة دبي على تمكين الممارسات الابتكارية ودعم الأفكار والمشاريع النوعية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستفادة من أوقات العمل غير المستغلة، من خلال التوصيل سيراً على الأقدام.

ومن المتوقع أن يقلل هذا النموذج من الحاجة إلى استخدام المركبات للتوصيل ، مما يسهم في الحد من الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع خدمات التوصيل.

وأعرب رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل من خلال مبادرة "ساندبوكس دبي"، لابتكار نماذج توصيل جديدة في إمارة دبي، مما يعزز مهمة شركته الهادفة إلى تزويد العملاء بخدمات توصيل تتميز بالسرعة والراحة والموثوقية.

وأكد الالتزام بتوظيف خبرات "أمازون" العالمية ونطاق عملياتها وتقنياتها الحديثة لفتح الآفاق لإمكانيات جديدة من شأنها تعزيز ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي من خلال توفير مرونة أكبر للأفراد والشركات.

وأضاف أن مبادرة "ساندبوكس دبي" تعد دليلاً واضحاً على قوة وتأثير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تسريع عجلة الاقتصاد الرقمي في دبي.

من جهته أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التعاون مع أمازون الإمارات يأتي في إطار تعاون القطاعين الحكومي والخاص لتطوير البيئة التشريعية والداعمة للابتكار في دبي ودولة الإمارات، وإطلاق مشاريع تجريبية نوعية تعود بالفائدة على المجتمع وتسهم بتعزيز التنافسية الاقتصادية والجاهزية للمستقبل.





مستهدفات مهمة



جدير بالذكر أن "ساندبوكس دبي" تعتبر أحد المشاريع التحولية الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وتتيح منصة "ساندبوكس دبي" فرصة مثالية للمبتكرين لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم الجاهزة للطرح في الأسواق، ضمن بيئة واقعية وآمنة، مدعومة بتوجيه الخبراء وإشراف تنظيمي مرن يساعدهم على تجاوز التحديات وتسريع دخولهم إلى السوق.

كما تسهم في تعزيز دبي كمركز عالمي للابتكار من خلال دعم التجارب الواقعية، التي توفر بيانات دقيقة للجهات التنظيمية، مما يساعد في تطوير سياسات قائمة على الأدلة تدعم النمو المستدام والتقدمي.





ولمعرفة المزيد من المعلومات حول "ساندبوكس دبي"، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: (sandboxdubai.gov.ae).