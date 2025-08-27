سلطان القاسمي يعتمد الهيكل التنظيمي لحضانات الشارقة الحكومية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، الهيكل التنظيمي لحضانات الشارقة الحكومية التابعة لأكاديمية الشارقة للتعليم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البديع، الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، كما اطلع سموه على استعدادات العام الدراسي الجديد.

وأشاد سموه بجهود المؤسسات التعليمية في الشارقة من حيث الجاهزية العالية لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، سواء على مستوى المدارس الخاصة أو حضانات الشارقة، بما يضمن انطلاقة تعليمية متميزة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشارقة للأطفال والطلبة، وتُلبي تطلعات أولياء الأمور.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات التعليمية في الإمارة لضمان تقديم تعليم نوعي يحافظ على القيم الأصيلة ويواكب في الوقت نفسه أحدث الممارسات العالمية في قطاع التعليم.

واستمع سموه إلى شرح حول أبرز إحصائيات المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة حيث ينتظم في مدارس الشارقة الخاصة ما يقارب 200 ألف طالب وطالبة، وما يقارب 8 آلاف طفل في الحضانات الخاصة والحكومية في الإمارة، كما تضم الإمارة 128 مدرسة خاصة، و155 حضانة منها 37 حضانة حكومية و118 حضانة خاصة، إضافة إلى 187 مركزاً تدريبياً، وتعرَّف سموه على عدد المدارس والحضانات الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال العام الدراسي الحالي، والبالغ عددها 4 مدارس و6 حضانات خاصة بالإضافة إلى 32 مركزاً تدريبياً.

واطلع سموه على أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع المدارس الخاصة في الإمارة، والرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية مثالية ومتكاملة قادرة على خدمة الطلبة والمعلمين، مستمعاً سموه إلى شرح حول الجهود المبذولة لمتابعة عملية تطوير المناهج الدراسية لتواكب المتغيرات العالمية وتسهم في تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على استعدادات الحضانات في مختلف مدن ومناطق الإمارة، حيث استعرض الوفد سير عملية التسجيل والأعداد المتزايدة من الأطفال المنتسبين لها، والجاهزية العالية للكوادر التربوية المؤهلة لاستقبالهم وتقديم أفضل البرامج التعليمية والتربوية المناسبة لمرحلة الطفولة المبكرة.