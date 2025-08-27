الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
27 أغسطس 2025 17:07

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.1 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
