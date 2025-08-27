حالة الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، فيما يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:14، والمد الثاني عند الساعة 04:25، والجزر الأول عند الساعة 09:41، والجزر الثاني عند الساعة 22:24.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06، والمد الثاني عند الساعة 01:26، والجزر الأول عند الساعة 18:50، والجزر الثاني عند الساعة 06:28.