الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حالة الطقس في الإمارات غداً

حالة الطقس في الإمارات غداً
27 أغسطس 2025 17:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، فيما يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:14، والمد الثاني عند الساعة 04:25، والجزر الأول عند الساعة 09:41، والجزر الثاني عند الساعة 22:24.
وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06، والمد الثاني عند الساعة 01:26، والجزر الأول عند الساعة 18:50، والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

أخبار ذات صلة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
المصدر: وام
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
الإمارات
أحوال الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©