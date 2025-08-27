الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الإمارات الصحية" توفر فحوصات وتطعيمات للطلبة عبر العيادات المدرسية

مقر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
27 أغسطس 2025 17:36

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة التمريض، جاهزية فرق التمريض في العيادات المدرسية التي تشرف عليها لاستقبال الطلبة، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، مشددة على التزامها بتوفير خدمات صحية ووقائية عالية الجودة، بما يعزز بيئة تعليمية صحية وآمنة.
وتقدّم الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتهنئة للهيئات الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور والطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات والتميز.
وأضاف أن جاهزية العيادات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد، تمثل انعكاساً لحرص المؤسسة على دعم المسيرة التعليمية بمنظومة صحية متكاملة. ونواصل العمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز صحة الطلبة وسلامتهم، وضمان استمرارية تطوير خدمات الصحة المدرسية بما يسهم في إعداد أجيال مبدعة قادرة على خدمة الوطن والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سمية البلوشي، مديرة إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حرصت على تجهيز فرق التمريض من خلال برامج تدريبية مكثفة في مجالات الإسعافات الأولية، وإدارة الطوارئ والصحة النفسية للطلبة، بهدف رفع جودة الرعاية التمريضية في العيادات المدرسية.
وأضافت أن نسبة الرضا البالغة 96.9%، التي حققناها في الاستبيان السنوي لمديري المدارس الحكومية عن خدمات العام الأكاديمي الماضي، تؤكد الثقة الكبيرة في جودة خدماتنا، ونحن مستمرون في تطوير مهارات وكفاءات فرق التمريض لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية لأبنائنا الطلبة.
وتشمل الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة في العيادات المدرسية الفحص السنوي الشامل للطلبة، والذي يتضمن قياس الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم وفحص النظر وغيرها، إلى جانب تنظيم المحاضرات التثقيفية، وتقديم خدمات الإسعافات الأولية، بما في ذلك الاستجابة للحالات الطارئة، وتحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المراكز الصحية أو المستشفيات، وتقديم التطعيمات المدرجة في البرنامج الوطني للتحصين، وتوفير خدمات صحة الفم والأسنان، ومتابعة الأمراض المعدية والصحة النفسية للطلبة.
يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تشرف على 312 مدرسة حكومية و333 عيادة مدرسية، إضافة إلى توفير الكادر التمريضي لسبعة مجمعات تعليمية جديدة ضمن سلسلة مجمعات زايد التعليمية في مناطق مختلفة من الدولة، علماً أن نسبة التوطين بين الكادر التمريضي في المدارس الحكومية ارتفعت في عام 2025 لتبلغ 12.5% من إجمالي الكادر التمريضي في عيادات الصحة المدرسية.

أخبار ذات صلة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
المصدر: وام
فحوصات طبية
العام الدراسي الجديد
الفحوصات الطبية
الرعاية الصحية
العام الدراسي
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
انطلاق العام الدراسي الجديد
الإمارات
العيادات المدرسية
الخدمات الصحية
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©