«الفاو» تشيد بجهود الإمارات في تمكين المرأة

اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» أن يوم المرأة الإماراتية يشكّل مناسبة لتكريم الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في دولة الإمارات في دفع عجلة التنمية الوطنية، لا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

وأثنت الفاو، في بيان لها، على جهود دولة الإمارات المستمرة لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في قطاعي الأغذية والزراعة.

وأعربت المنظمة عن مشاركتها دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالها بيوم المرأة الإماراتية، الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أمّ الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ونوهت إلى أنه بالتعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، دعمت الفاو برنامج «مدارس المزارعين الحقلية»، والتي ركزت على الزراعة المستدامة لنخيل التمر وإدارة الآفات المتكاملة، مع تركيز خاص على مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة وفرت مساحة مخصصة للنساء لتبادل المعارف، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، لتعزيز دورهن في نظم الإنتاج الزراعي الغذائي المحلية.

وقال أحمد مختار، منسق المكتب الإقليمي الفرعي لـ «الفاو»، إن الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الزراعي يعد نموذجاً ملهماً يُحتذى، فالاستثمار في مهاراتها وخبراتها وقدراتها القيادية لا يعزز الابتكار ويقوّي منظومات الأمن الغذائي فحسب، بل يرسّخ أيضاً أسس مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، وتأتي مساهماتها لتبرهن كيف أن تمكين المرأة يتناغم بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة، ويشكل دافعاً حقيقياً لتعزيز التقدم والازدهار للمجتمعات والدول على حد سواء.