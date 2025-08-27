الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: المرأة الإماراتية كانت وستبقى عماد مجتمعنا

27 أغسطس 2025 18:56

عبّرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فخرها بالمرأة الإماراتية التي تركت بصمة عالمية مُؤثرة في مختلف المجالات، لافتة إلى أهمية الاحتفاء بالذكرى العاشرة ليوم المرأة الإماراتية الذي يرفع هذا العام شعار «يداً بيد نحتفل بالخمسين»، في إشارة للإنجازات المتواصلة التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.
وقالت سُموّها، في كلمة بهذه المناسبة «إن دعم المرأة تقليدٌ راسخ في دولة الإمارات، ومتجذّر في ثقافتنا وقيمنا، وقد كانت المرأة وستبقى دائماً عماد مجتمعنا.. تربي الأجيال، وتعزز تماسك المجتمع، وتسهم في بناء وطن يتطلع دائماً للمستقبل.. وما يميز قصتنا هو أن قيادتنا أدركت أهمية دور المرأة فوفرت لها الفرص، ومكّنَتها من التعلم والقيادة والحلم لكتابة فصولٍ مُشرقة في رحلة التميز والريادة.. فأصبحت المرأة الإماراتية اليوم عالمةً ووزيرة ورائدة أعمال وفنانة، وحتى رائدة فضاء».
وأكدت سموّها أن إنجازات المرأة الإماراتية لا تعكس جهودها الفردية فقط، بل تعبر عن منظومة دعم متكاملة من مجتمعٍ آمَن بقدراتها وإمكاناتها، ففتح لها كل الأبواب للإبداع.
وأضافت: «بينما نحتفل بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، فإننا نتطلّع إلى مستقبل تعي فيه بنات الإمارات أهمية أدوارهن ومساهماتهن في تشكيل مستقبل وطننا، فلنجعل من هذا اليوم لقاءً سنوياً نجدّد فيه العهد بمواصلة بناء مستقبل واعدٍ حافلٍ بالفرص لكل فتاة وامرأة داخل الإمارات وخارجها».

المصدر: وام
لطيفة بنت محمد
الإمارات
لطيفة بنت محمد بن راشد
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
يوم المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
