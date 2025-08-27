رئيس الدولة يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الطلاب والمعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «انستجرام»: «أهنئ أبنائي وبناتي الطلاب وإخواني وأخواتي المعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأتمنى للجميع عاماً دراسياً ناجحاً يقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، ويقبل فيه أبناؤنا على اكتساب المعرفة بجد وشغف متمسكين بالخُلق الحسن والاعتزاز بالهوية الوطنية».

وأضاف سموه: «التعليم أساس رؤيتنا التنموية وكوادرنا البشرية المؤهلة رهاننا لتحقيق المستقبل الأفضل الذي نطمح إليه».

