علوم الدار

فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده لاحتواء حرائق الغابات في ألبانيا

فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده لاحتواء حرائق الغابات في ألبانيا
27 أغسطس 2025 21:14

يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي جهوده لإخماد حرائق الغابات الواسعة المندلعة في مناطق عدة بجمهورية ألبانيا.
فقد نفذ الفريق، منذ وصوله لجمهورية ألبانيا، 27 طلعة جوية متخصصة باستخدام طائرتين من طراز «بلاك هوك»، وتضمنت عمليات إخماد الحرائق 680 عملية إسقاط مائي دقيقة على بؤر النيران، استخدمت خلالها ما يزيد على 1261 طناً من المياه، مما ساهم بشكل كبير في احتوائها والحد من انتشارها.
وتأتي هذه الجهود النوعية رغم التحديات الميدانية الكبيرة التي يواجهها الفريق، والمتمثلة في الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والطبيعة الجغرافية الوعرة للمناطق المتضررة، وتتم العمليات بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع السلطات الألبانية المختصة.
وكان الفريق قد باشر مهامه في مناطق غابات قرامش وبالولي ومنطقة فلوره الساحلية وغيرها من المناطق، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم جمهورية ألبانيا في السيطرة على حرائق الغابات.
وتتواصل الاجتماعات التنسيقية بين الفريق الإماراتي والمسؤولين في ألبانيا، لوضع الخطط اللازمة التي تضمن تسريع وتيرة عمليات الإطفاء، بالتزامن مع المراقبة الميدانية المستمرة للمناطق التي تم إخماد النيران فيها لمنع تجددها.

المصدر: وام
فريق الإنقاذ الإماراتي
مكافحة الحرائق
حرائق غابات
ألبانيا
حرائق الغابات في أوروبا
حرائق الغابات
الإمارات
الحرائق
