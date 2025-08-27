الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«طرق الشارقة» تنجز أعمال تطوير ورفع كفاءة 17 كم في الرفيعة

صيانة شاملة لطبقات الإسفلت وتوسعة كتف الطريق في الاتجاهين (وام)
28 أغسطس 2025 02:19

الشارقة (وام)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين التقاطع رقم 10ومنطقة الرفيعة، وصولاً إلى طريق الإمارات، وذلك ضمن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة لتلبية احتياجات المناطق الناشئة وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، في إطار سعيها الدائم لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع جودة الطرق في مختلف مناطق الإمارة.
وتضمنت أعمال المشروع الممتد على مسافة 17 كيلومتراً، صيانة شاملة لطبقات الإسفلت، إلى جانب توسعة كتف الطريق في الاتجاهين، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتحسين تدفق المركبات في ظل التنامي المستمر للسكان في المنطقة.

نمو متسارع
أكد المهندس يوسف خميس الثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشروع يندرج ضمن خطط الهيئة الهادفة إلى تحسين مستوى البنية التحتية في جميع المناطق في الإمارة، والتي تشهد نمواً متسارعاً، موضحاً أن الطريق المطور من شأنه الربط بين عدة مناطق ويعزز من الوصول إلى طريق الإمارات، ما ينعكس إيجاباً على سهولة التنقل ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
كما شملت الأعمال تحسين مستويات الأمان على الطريق من خلال تطوير مناطق الالتفاف والتقاطعات وتثبيت اللوحات الإرشادية والمرورية اللازمة، بما يواكب النمو العمراني، ويعزز من قدرة الطريق اليومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات.

طرق الشارقة
الشارقة
هيئة الطرق والمواصلات
طريق الإمارات
