علوم الدار

شرطة أبوظبي و«أدنوك» ينظمان «العودة إلى المدارس» بالظفرة

خلال فعالية «العودة إلى المدارس» (من المصدر)
28 أغسطس 2025 02:20

أبوظبي (الاتحاد) 

نظم مركز شرطة مدينة الظنة بمديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، فعالية «العودة إلى المدارس»، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى غرس قيم الالتزام المروري، وتعزيز الوعي الأمني لدى الطلبة وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد. وأكد العقيد حميد سالم المنصوري، مدير مركز شرطة مدينة الظنة، أن الفعالية تأتي انسجاماً مع جهود شرطة أبوظبي في نشر الثقافة المرورية والأمنية، وتقديم الإرشادات اللازمة للطلبة حول السلوكيات الآمنة أثناء الذهاب والعودة من المدارس، مشيراً إلى أن تعزيز السلامة المرورية يتطلب تضافر الجهود بين جميع الشركاء.

رسائل توعوية
أشاد العقيد الدكتور منصور ناصر الكعبي، النائب لشؤون العمليات بالتعاون القائم بين شرطة مدينة الظنة وشركة أدنوك في تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية، مؤكداً أن الشراكات المؤسسية تعزز من وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان.
وشاركت إدارة الشرطة المجتمعية في الفعالية من خلال فريق «كلنا شرطة»، حيث قدم أعضاؤه أنشطة توعوية تفاعلية أسهمت في تعزيز دور المجتمع كشريك أساسي في نشر الثقافة الأمنية والمرورية، وتأكيد أهمية تعاون الجميع في حماية الطلبة، وضمان بيئة تعليمية آمنة.

أبوظبي
الأمن الجنائي
شركة بترول أبوظبي الوطنية
أدنوك
الظفرة
شرطة أبوظبي
