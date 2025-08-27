المرأة الإماراتية... ريادة وابتكار في مسيرة قطاع التعليم

دينا جوني (أبوظبي)



يحلّ يوم المرأة الإماراتية هذا العام، في وقت رسّخت ابنة الإمارات حضورها في كل مفصل من مفاصل الحياة العامة، إلا أن التعليم ظلّ الساحة الأبرز التي انطلقت منها مسيرتها، ومنها أضاءت الدروب للأجيال. فالمعلمة الأولى في البيت، والأستاذة الأولى في المدرسة، والباحثة في قاعات الجامعة، كلّها وجوه لصورة واحدة: امرأة جعلت من التعليم رسالة وجود، وحوّلته إلى ركيزة في بناء وطن ينافس في سباق المعرفة عالمياً.

منذ بدايات الاتحاد، كانت المرأة الإماراتية في مقدمة مقاعد الدراسة، حين آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن نهضة التعليم لا تكتمل إلا بنهضة المرأة. فتحولت المدارس الأولى في الدولة إلى فضاءات احتضنت أحلام الطالبات، وسرعان ما غدت المرأة معلمة تقف أمام السبورة، تحمل في قلبها شغفاً وفي عقلها معرفة تبني بها أجيالاً متعاقبة.

وعلى مدى العقود الماضية، يمكن رصد التحولات في حضور المرأة الإماراتية، فهي اليوم مديرة مدرسة ومجمعات تعليمية حديثة، ورئيسة قسم، ووكيلة وزارة، ووزيرة تضع السياسات وتُحدّد الرؤى. ووجودها في الصفوف الدراسية لم يعد مجرد مهنة، بل أصبح قيادة ميدانية تتعامل مع تفاصيل اليوم المدرسي، بدءاً من استقبال الطلبة بابتسامة، وصولاً إلى رسم الخطط الاستراتيجية لتطوير المناهج.

وحين تُذكر مبادرات كبرى مثل إطلاق مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس أو إعادة هيكلة المسارات التعليمية، نجد خلفها بصمات نسائية واضحة، سواء في فرق العمل أو في قيادة القرارات. هذا الحضور يعكس انتقال المرأة الإماراتية من موقع التنفيذ إلى موقع صناعة القرار، لتكون جزءاً من رسم مستقبل الأجيال في عالم متغير.



نافذة نحو المستقبل

الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية في قطاع التعليم لا يقتصر على تكريم إنجازات الماضي، بل يفتح نافذة نحو المستقبل. فالمعلمة الإماراتية لم تعد فقط رمزاً للعطاء والصبر، بل باتت مثالاً على الريادة والابتكار، قادرة على أن تكون القدوة للطالب والطالبة في آن واحد، وعلى أن تغرس فيهما قيم الانتماء والمعرفة والابتكار.