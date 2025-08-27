50 عاماً من الإنجازات في القطاع الصحي

هدى الطنيجي (أبوظبي)



لم يكن إيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالمرأة الإماراتية مجرد كلمات، بل كان أولوية وطنية والتزاماً فعلياً جعل منها شريكة أساسية في بناء الوطن، والمشاركة يداً بيد في صناعة إنجازات الخمسين، إذ حرص الآباء المؤسسون على وضع الممكنات كافة في متناول المرأة الإماراتية التي كانت على قدر المسؤولية، وحملت راية الازدهار والنماء، ومضت على العهد بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتواصل المرأة الإماراتية يوماً تلو الآخر تقديم نماذج ملهمة للنجاح، بمثابرة لا تعرف حدود، وعزيمة لا تلين، وإصرار لا ينضب.

ومع بروز بصمة المرأة الإماراتية في شتى القطاعات والمجالات والميادين الوطنية، كان حضورها وتألقها في قطاع الرعاية الصحية شاهداً على تميزها وعطائها المتواصل، حيث جسدت بتفانيها أبهى معاني التضحية، وسجلت إنجازات نوعية، وشكلت القوّة الدافعة لقطاع بات اليوم يضاهي أفضل النظم الصحية على مستوى العالم.

اليوم، تتجسد هذه الرؤية بوضوح في قصص إماراتيات برزن في مهنة الرعاية الصحية، وهن في الصفوف الأولى، يقدمن أروع صور البذل والعطاء، ويتركن بصمات مؤثرة في حياة المرضى والمجتمع.





وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «غدت المرأة الإماراتية عبر الأجيال قلباً نابضاً ومساهماً محورياً في تطوير المنظومة الصحية في أبوظبي بمعرفتها وشغفها ومهاراتها القيادية. وقد جاء تأسيس الاتحاد النسائي العام قبل خمسين عاماً ليشكل محطة مفصلية عززت مسيرة تمكين المرأة، وأتاحت لها فرصاً أوسع للنجاح والإبداع، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات). وعلى مدار هذه العقود، كانت المرأة ولا تزال شريكاً أساسياً في خدمة المجتمع والارتقاء بصحة أفراده، سواء كانت طبيبة أو باحثة أو مبتكرة أو قائدة وصانعة قرار، لتكون اليوم ركيزة أساسية في تميز المنظومة الصحية في أبوظبي التي أصبحت بين الأفضل عالمياً، ماضيةً بعزيمتها في تعزيز التحول نحو الصحة بمفهومها الشامل القائم على الاستباقية والوقاية؛ لينعم سكان الإمارة بالعافية والسعادة».





ركيزة المجتمع

من جهتها، أكدت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لعيادات «صحة» بالإنابة، أن المرأة الإماراتية هي الركيزة لكل المجتمع، وجوهر النظام الصحي، وبالنسبة للمرأة الإماراتية، فإن الخدمة الإنسانية هي جوهر عملها في هذا القطاع الحيوي، وأضافت: «نحن كإماراتيات محظوظات جداً، والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع الأسس لنمو ورفعة جميع المواطنين، وبالأخص المرأة، وساهم في تطويرهم. ولطالما حظيت النساء في دولتنا الغالية بالتركيز والدعم في التعليم، مما منحهن الثقة لتولي أدوار قيادية مهمة. ولذلك لا يوجد تحدٍّ يقف أمام أساس قوي مدعوم من القيادة والمجتمع. ولكن الأهم أن نؤدي دورنا بتميز وإخلاص».



تحديات

بدورها، أوضحت الدكتورة روية الظاهري، مدير العمليات – «بيورلاب الجنوب» والمختبر المرجعي، أنه خلال الخمسين عاماً الماضية، كان للمرأة الإماراتية دور محوري في بناء منظومة الصحة، حيث أثبتت كفاءتها طبيبةً وممرضةً وباحثةً وإداريةً، وأسهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية لتواكب أعلى المعايير العالمية، وكانت شريكاً أساسياً في مواجهة التحديات الصحية، وبناء جيل من الكوادر المؤهلة. وأردفت: «من أبرز التحديات التي قد تواجه المرأة الإماراتية في مجال الرعاية الصحية هي الموازنة بين مسؤولياتها الأسرية والاجتماعية، وبين طبيعة العمل الصحي الذي يتطلب ساعات طويلة، وجهداً متواصلاً، إضافة إلى التحديات المرتبطة بدور المرأة في المواقع القيادية الطبية».







منظومة الصحة

أشارت الدكتورة نهلة المنصوري، استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى «هيلث بوينت»، إلى أن المرأة الإماراتية كانت شريكاً أساسياً في بناء منظومة الصحة، بدءاً من التمريض والرعاية الأولية، وصولاً إلى التخصصات الدقيقة والقيادة الصحية، وشددت على طموحها للخمسين عاماً القادمة هو أن نصبح مركزاً عالمياً في الابتكار الطبي والجراحة الدقيقة، وأن نكون قدوة في دمج الذكاء الاصطناعي مع الرعاية الصحية.





مصدر للأمل

تستذكر الدكتورة سلوة الحوسني، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين في المركز الأميركي النفسي والعصبي، قصة ملهمة أثرت فيها، وهي قصة مراهق كان يعاني من اضطراب الوسواس القهري، مما أثر عليه اجتماعياً وأكاديمياً، وبدأ العلاج، وبعد فترة من المتابعة والعلاج استطاع إكمال دراسته وتخرج بمعدل عالٍ وتخصص في المجال الذي طالما حلم به، وأكدت أن هذه التجربة علمتها أن الأمل يمكن أن يولد من جديد، وأن دور ممتهني الرعاية الصحية ليس فقط علاج المرض، بل إعادة بناء الإنسان بكامل كيانه.



شريك في الصحة

أشارت الدكتورة مي عصام الكتبي، استشارية طب أسرة، رئيسة قسم طب الأسرة والرعاية الأولية في مستشفى «إن أم سي رويال»، إلى أن المرأة الإماراتية أسهمت بشكل جوهري في بناء المنظومة الصحية، وكانت شريكاً أساسياً في تحقيق إنجازات نوعية على مر السنين. وتستذكر إحدى التجارب التي أثرت بها بشكل خاص، وهو التعامل مع مريض كان يشتكي من عدة أمراض جسدية، ومع مرور الوقت، وبفضل ثقته بها، وحسن استماعه لها، خاصة للجانب النفسي، أدركت أن معاناته لم تكن جسدية فقط، بل كان يحمل عبئاً نفسياً كبيراً. هذه التجربة جسدت أهمية الحرص على الإصغاء الجيد وفهم البعد النفسي للمريض.

ومن تجاربهن جميعاً، أوصين بالعمل وفق الرؤية التي أرست دعائمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وأكدن أن دور المرأة لا يقف عند حدود الإنجاز الشخصي، بل يتجاوزه إلى صناعة مستقبل مشرق للأبناء والأجيال القادمة. وشددن على أن المهنة الصحية ليست مجرد وظيفة، بل رسالة إنسانية سامية، تقوم على العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع.



