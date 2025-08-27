الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ميثا السويدي: مواصلة البناء يداً بيد

ميثا السويدي: مواصلة البناء يداً بيد
28 أغسطس 2025 02:19

أكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن ما حققته المرأة الإماراتية على مدى عقود وخلال 50 عاماً من إنشاء الاتحاد النسائي العام، يمثّل ترجمة عملية لرؤية استراتيجية شاملة وضعتها القيادة الرشيدة للدولة، ونتيجة حتمية لما حظيت به المرأة في دولة الإمارات من دعم ورعاية ومساندة دائمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وقالت إن المرأة الإماراتية في يومها هذا شريك أساسي في تخيّل وتخطيط وتنفيذ المستقبل الطموح، الذي تتطلع إليه دولة الإمارات، ومساهمة فاعلة في تعزيز تلاحم وتقدم ورقي مجتمعها وتحفيز شرائحه كافة من خلال قصص نجاحها الملهمة، كما أنها تمثّل منارة للإنجاز والتميّز، ونموذجاً حياً لقيم ووعي وطموح الإنسان والمجتمع في دولة الإمارات.

