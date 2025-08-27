الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مريم الرميثي: عنصر أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

مريم الرميثي: عنصر أساسي في مسيرة التنمية الشاملة
28 أغسطس 2025 02:19

أبوظبي (وام)

أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية، وأسهمت بجدارة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، بفضل حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تمكينها ودعمها، وترسيخ ثقافة التوازن والشراكة في بناء مستقبل الوطن حتى حققت إنجازات مشرفة في مختلف ميادين العمل والعطاء، وأصبحت عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.
وقالت في تصريح لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»: «إن الشعار يجسد روح التعاون والتكامل التي تميز المجتمع الإماراتي، ويعكس رؤية وطنية راسخة في تمكين المرأة، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، الذي شكل ركيزة أساسية في تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف الميادين». وأشارت الرميثي إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقف بقوة وراء كل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية.

 

أخبار ذات صلة
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
الإمارات
مريم الرميثي
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©