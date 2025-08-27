مريم الرميثي: عنصر أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

أبوظبي (وام)



أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية، وأسهمت بجدارة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، بفضل حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تمكينها ودعمها، وترسيخ ثقافة التوازن والشراكة في بناء مستقبل الوطن حتى حققت إنجازات مشرفة في مختلف ميادين العمل والعطاء، وأصبحت عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وقالت في تصريح لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»: «إن الشعار يجسد روح التعاون والتكامل التي تميز المجتمع الإماراتي، ويعكس رؤية وطنية راسخة في تمكين المرأة، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، الذي شكل ركيزة أساسية في تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف الميادين». وأشارت الرميثي إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقف بقوة وراء كل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية.