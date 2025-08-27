محمد الشحي: حققت مراتب الصدارة ومراكز الريادة

أبوظبي (الاتحاد)



أكد محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، أن المرأة الإماراتية تواصل تحقيق الإنجازات السبّاقة بجدارة واقتدار حتى أصبحت سفيرة قصة نجاح دولة الإمارات في مختلف الميادين، وراوية سرديتها الملهمة عبر مختلف المنصات، وأضحت منجزاتها التي تحققها في كل المجالات محل إشادة الجميع، بما في ذلك الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «المساهمات المتميّزة والمستمرة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، والمكتسبات التي حققتها بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة في المؤشرات كافة؛ كشريكة في التنمية، رسخت المكانة الريادية لدولة الإمارات على الساحة العالمية. وتجربتها هي اليوم محور اهتمام العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التنموية الأممية والعالمية كنموذج يحتذى به لكيفية تحويل قدرة وتميّز وريادة وابتكار وإبداع المرأة في القطاعات كافة إلى واقع داعم للتنمية وممكّن للمجتمع. وهذا النموذج الملهم ما كان ليتحقق لولا الدعم الدائم والأيادي البيضاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي مكّنت المرأة في دولة الإمارات في كل ميدان حتى حققت مراتب الصدارة ومراكز الريادة، محلياً وعالمياً».

وأضاف: «توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) بأن يكون شعار يوم المرأة الإماراتية 2025 الموافق 28 أغسطس من هذا العام (يداً بيد نحتفي بالخمسين)، يعزز الرسائل الإعلامية والتنموية الشاملة لعام المجتمع، ويحتفي بجهود 50 عاماً منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات عام 1975، ويؤكد شراكة المرأة الإماراتية؛ ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، في تمكين مجتمعها والمساهمة الفاعلة في بنائه بوحدة الهدف، واستدامة النمو ومواصلة العطاء».