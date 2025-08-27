الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشحي: حققت مراتب الصدارة ومراكز الريادة

محمد الشحي: حققت مراتب الصدارة ومراكز الريادة
28 أغسطس 2025 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، أن المرأة الإماراتية تواصل تحقيق الإنجازات السبّاقة بجدارة واقتدار حتى أصبحت سفيرة قصة نجاح دولة الإمارات في مختلف الميادين، وراوية سرديتها الملهمة عبر مختلف المنصات، وأضحت منجزاتها التي تحققها في كل المجالات محل إشادة الجميع، بما في ذلك الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «المساهمات المتميّزة والمستمرة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، والمكتسبات التي حققتها بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة في المؤشرات كافة؛ كشريكة في التنمية، رسخت المكانة الريادية لدولة الإمارات على الساحة العالمية. وتجربتها هي اليوم محور اهتمام العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التنموية الأممية والعالمية كنموذج يحتذى به لكيفية تحويل قدرة وتميّز وريادة وابتكار وإبداع المرأة في القطاعات كافة إلى واقع داعم للتنمية وممكّن للمجتمع. وهذا النموذج الملهم ما كان ليتحقق لولا الدعم الدائم والأيادي البيضاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي مكّنت المرأة في دولة الإمارات في كل ميدان حتى حققت مراتب الصدارة ومراكز الريادة، محلياً وعالمياً».
وأضاف: «توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) بأن يكون شعار يوم المرأة الإماراتية 2025 الموافق 28 أغسطس من هذا العام (يداً بيد نحتفي بالخمسين)، يعزز الرسائل الإعلامية والتنموية الشاملة لعام المجتمع، ويحتفي بجهود 50 عاماً منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات عام 1975، ويؤكد شراكة المرأة الإماراتية؛ ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، في تمكين مجتمعها والمساهمة الفاعلة في بنائه بوحدة الهدف، واستدامة النمو ومواصلة العطاء».

أخبار ذات صلة
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
محمد الشحي
الإمارات
يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©