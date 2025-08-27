الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سناء سهيل: عنصر أساسي في بناء المجتمع

سناء سهيل: عنصر أساسي في بناء المجتمع
28 أغسطس 2025 02:20

دبي (وام)

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم المرأة الإماراتية يعتبر مناسبة وطنية ومجتمعية مهمّة تحتفي فيه دولة الإمارات بمكانة المرأة ودورها المحوري والأساسي في بناء الوطن والمجتمع، ورفد المسيرة التنموية بالكثير من الخيارات الداعمة، ويمثّل تتويجاً وتقديراً لدور ومكانة المرأة في المجتمع.
وأضافت معاليها، في تصريح بهذه المناسبة، أن المرأة الإماراتية هي الأم والمعلمة والمربية ورائدة الفضاء، وهي الركيزة الأساسية في تشكيل الأسرة، وعلى يديها يتعلّم الأطفال خطواتهم الأولى، وبحكمتها وصبرها يتعرّفون على مفردات الحياة، وتترسّخ في نفوسهم منظومة القيم الأصيلة التي تربّينا عليها جيلاً بعد جيل.
وأفادت معاليها بأن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً فيما يتعلّق بتمكين المرأة، فابنة الإمارات تلعب دوراً تاريخياً منذ تأسيس دولة الاتحاد في مختلف تفاصيل الحياة، ولهذا حرصت قيادتنا الرشيدة على وضع الخطط والسياسات الداعمة لتفعيل دورها باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء المجتمع، وداعماً ضروريّاً لمسيرة النهضة الوطنية والاجتماعية، حيث آمنت دولتنا بأن تمكين المرأة الإماراتية هو خطوة وطنية أساسية لتمكين المجتمع بأكمله.

 

