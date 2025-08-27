الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عبدالله النعيمي: نصف قرن  من العطاء والتميّز

28 أغسطس 2025 02:21

أبوظبي (وام) 

قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إنه في يوم المرأة الإماراتية الذي نحتفي به هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، نستحضر بفخر مسيرة نصف قرن من العطاء والتميّز، ونُبارك لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، هذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تجسّد أكثر من خمسين عاماً من الشراكة الفاعلة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن، وترسيخ قيم التماسك والتكافل الاجتماعي. وأضاف أن المرأة الإماراتية، حققت بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، إنجازات نوعية في مختلف الميادين، وكانت بكل اقتدار جزءاً أصيلاً من المنظومة القضائية، حيث أثبتت حضورها الفاعل في سلك القضاء والنيابة العامة، وأسهمت في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وبناء مجتمع يُعلي من شأن الحقوق، ويصون الحريات، ويُعزّز الثقة في مؤسسات العدالة. وأكد معاليه التزام وزارة العدل الراسخ بمواصلة دعم المرأة، وتوفير البيئة الداعمة لتطوّرها المهني، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات نحو الريادة في العدالة وحقوق الإنسان، ويُترجم أهداف «عام المجتمع» إلى واقع ملموس نحو مستقبل أكثر إشراقاً وعدالة.

