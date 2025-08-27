الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان النيادي: مصدر فخر وإلهام للأجيال

سلطان النيادي: مصدر فخر وإلهام للأجيال
28 أغسطس 2025 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «يمثل الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تجسيداً حقيقياً للمكانة المرموقة لابنة الإمارات، لما تحظى به من دعم متواصل من القيادة الرشيدة، ورعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، لتصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً في الطموح والإبداع، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدة دورها الجوهري كركيزة أساسية في النهضة الحضارية، وشريكاً في البناء والتقدم».
وأضاف النيادي: «أثبتت الشابة الإماراتية حضورها اللافت في مجالات نوعية كعلوم الفضاء، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والدبلوماسية، لتواصل اليوم المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، لتسهم في تشكيل ملامح مستقبل الدولة، وتقود برؤية واعية ومسؤولية عالية نحو آفاق الريادة، ومن خلال إنجازاتها القيّمة تتعزز مكانتها كمصدر فخر وإلهام للأجيال، واضعة بصمتها في كل مجال، لتصنع بذلك مستقبل الإمارات».

