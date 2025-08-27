الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

آمنة الضحاك: محرك رئيسي لمسيرة التنمية

آمنة الضحاك: محرك رئيسي لمسيرة التنمية
28 أغسطس 2025 02:21

دبي (الاتحاد)

أكّدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المرأة الإماراتية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، تعيش اليوم أزهى عصورها، حيث أصبحت شريكاً فاعلاً ومحركاً أساسياً في مسيرة التنمية والركيزة التي تضمن مستقبلاً أكثر استدامة وازدهاراً لدولة الإمارات.
وقالت معاليها، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: «إن دولة الإمارات، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت للعالم نموذجاً عالمياً مبتكراً في تمكين المرأة. هذا النموذج لا يقتصر على فتح الأبواب أمامها، بل يقوم على الثقة الكبيرة في قدراتها وتزويدها بالعلم والمعرفة».
وأوضحت: «إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة رؤية استثنائية وعطاء لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، التي آمنت بقدرات بنات زايد منذ فجر الاتحاد».  وأضافت: «إن نموذج تمكين المرأة في دولة الإمارات، الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورعته (أم الإمارات)، تحوّل إلى قصة نجاح عالمية».

