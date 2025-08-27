ميثاء الشامسي: يوم يجسد مسيرة إنجازات كبيرة

أبوظبي (وام)



قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، إن الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يكتسب معاني ودلالات عظيمة، فهو يلقي الضوء على مسيرة إنجازات عظيمة حققتها المرأة الإماراتية، كما يعكس جهود القيادة الرشيدة منذ قيام دولة الإمارات، التي أرسى دعائمها الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الحكام المؤسسين.

وأضافت معاليها، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن قيادتنا الرشيدة ما زالت تتبع النهج ذاته، فقد آمنت بقدرات المرأة ودورها المحوري في بناء الوطن والمجتمع المستقر الآمن.

وأشارت إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قائدة مسيرة نهضة المرأة الإماراتية التي أرست فكراً مجتمعياً يكرم المرأة، ويساند دورها، ويدعم جهودها في مسيرة التنمية المستدامة.