الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ميثاء الشامسي: يوم يجسد مسيرة إنجازات كبيرة

ميثاء الشامسي: يوم يجسد مسيرة إنجازات كبيرة
28 أغسطس 2025 02:21

أبوظبي (وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، إن الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يكتسب معاني ودلالات عظيمة، فهو يلقي الضوء على مسيرة إنجازات عظيمة حققتها المرأة الإماراتية، كما يعكس جهود القيادة الرشيدة منذ قيام دولة الإمارات، التي أرسى دعائمها الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الحكام المؤسسين.
وأضافت معاليها، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن قيادتنا الرشيدة ما زالت تتبع النهج ذاته، فقد آمنت بقدرات المرأة ودورها المحوري في بناء الوطن والمجتمع المستقر الآمن.
وأشارت إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قائدة مسيرة نهضة المرأة الإماراتية التي أرست فكراً مجتمعياً يكرم المرأة، ويساند دورها، ويدعم جهودها في مسيرة التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
ميثاء الشامسي
الإمارات
يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©