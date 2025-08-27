الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن طوق: دلالات وطنية وإنسانية عميقة

عبدالله بن طوق: دلالات وطنية وإنسانية عميقة
28 أغسطس 2025 02:21

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يوم المرأة الإماراتية يُجسد مناسبة وطنية بالغة الأهمية، نستحضر خلالها ما حققته من إنجازات نوعية وريادية بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وكذلك دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ومساهمتها البارزة في بناء الأجيال، وتعزيز الهوية الوطنية، مشيداً معاليه بالنماذج الوطنية المشرفة من القيادات النسائية الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينهن ابنة الإمارات شيخة النويس، التي حققت إنجازاً غير مسبوق كأول امرأة على مستوى العالم تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
ولفت معاليه إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة، ويعبّر عن الروح التشاركية للنموذج الإماراتي المميز في تمكين المرأة الإماراتية، التي تحظى بمكانة مرموقة في مختلف المجالات، في ضوء الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

