عبدالرحمن العور: حضور قوي ودور جوهري

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت بدور المرأة المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة، ووفرت لها كل سبل الدعم لتكون شريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر وبناء المستقبل. وفي هذه المناسبة، نحتفي بالمرأة الإماراتية رمزاً للعطاء والإنجاز، فهي تثبت اليوم، وكل يوم، حضورها المتميز في شتى المجالات، وقدرتها على تحقيق نجاحات نوعية جعلت منها نموذجاً يُحتذى به، سواء في مواقع القيادة، أو في ميادين الابتكار والبحث العلمي، أو في العمل المجتمعي والإنساني.

وقال: «لقد أثبتت المرأة الإماراتية حضورها القوي ودورها الجوهري في سوق العمل بمختلف قطاعاته، وأسهمت بفاعلية في إثراء رأس المال البشري الوطني، سواء في العمل الحكومي أو الخاص، وحققت أفضل مستويات الأداء، بما يضمن استدامة الكفاءات الوطنية المؤهلة القادرة على قيادة مسيرة التطوير والابتكار في الدولة، كما أننا نعتز ونفخر بالدور البارز الذي تؤديه كوادرنا النسائية في تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، من خلال إسهاماتهن في صياغة السياسات، وتصميم المبادرات، وتنفيذ المشاريع».