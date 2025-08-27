الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالرحمن العويس: المرأة شريك في بناء الوطن وصناعة مستقبله

عبدالرحمن العويس: المرأة شريك في بناء الوطن وصناعة مستقبله
28 أغسطس 2025 02:21

دبي (وام)

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، يمثل محطة فارقة في مسيرة ترسيخ النموذج الإماراتي لتمكين المرأة، حيث إن هذه المناسبة السنوية تأتي لتأكيد اعتزازنا وفخرنا بالمرأة الإماراتية التي أثبتت عبر العقود الماضية من تاريخ دولتنا حضوراً أصيلاً ودوراً فاعلاً في مسيرة بناء وطننا الزاهر.
وأضاف معاليه في تصريح بهذه المناسبة، أنه في ظل إيمان قيادتنا الرشيدة الراسخ، منذ تأسيس دولة الاتحاد، بأن تمكين المرأة هو ضرورة وطنية، وأنها شريك أساسي في بناء الوطن وصناعة مستقبله المزدهر، حصدت عملية التمكين ثمارها بفضل الدعم المتواصل من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي وضعت الأسس المتينة لمسيرة التمكين الشامل للمرأة الإماراتية، لتتبوأ أعلى المناصب، وتتولى زمام القيادة، وتظل عنصراً فاعلاً في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.

